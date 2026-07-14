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Vida

Ingredientes virais, esses desejados

Mónica Baltazar 23:00
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Os vídeos no Tiktok têm o poder de provocar uma corrida ao queijo cottage nos EUA, de esgotar os pepinos na Islândia ou fazer desaparecer as bolachas Biscoff dos supermercados nacionais. Afinal, qual é a receita que está na base deste frenesim?

“Para onde foi todo o queijo cottage?” O título de uma reportagem do jornal The New York Times, publicada no mês passado, dava conta de prateleiras vazias nos Estados Unidos e do desespero dos consumidores e criadores de conteúdos, obcecados com o elevado teor de proteína - cerca de 14 gramas por porção - e o baixo valor calórico do laticínio. Nos últimos anos, o consumo disparou nos Estados Unidos, impulsionado pelas receitas virais publicadas no TikTok, nas quais o produto é usado para fazer gelados, pão, massas, batidos ou snacks. Desde 2022, as vendas cresceram mais de 80 por cento e a indústria não consegue dar resposta a esta procura desenfreada. Aliás, a receita do gelado foi uma das maiores tendências desta rede social, com vídeos a ultrapassarem as 40 milhões de visualizações. Já a receita da wrap de queijo cottage assado teve quase 11 milhões pessoas a verem-na. 

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