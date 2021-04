Quem tinha bilhete para o festival Fyre vai receber indemnização

As pessoas que compraram bilhetes para o festival de música de luxo Fyre, nas Bahamas, em 2017, deverão receber uma indemnização. O valor ainda tem que ser fixado depois de a organização chegar a acordo com outros credores, mas pode rondar os 6 mil euros.







YouTube

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O festival Fyre foi divulgado como a "experiência cultural da década", com os ingressos a custar entre 830 e 10 mil euros em troca de alojamento de luxo, comida gourmet, concertos com os artistas mais célebres e até convidados VIP. Foi promovido por influencers e até supermodelos como Bella Hadid e Kendall Jenner. Porém, as acomodações acabaram por ser tendas destinadas a desalojados em situações de catástrofe e uma das refeições servidas foi uma sanduíche de queijo. Os concertos não aconteceram.A ação legal coletiva contra a organização acabou com um acordo com a organização, que vale dois milhões de dólares. 277 pessoas deverão ser ressarcidas.O organizador do Fyre Festival, Billy McFarland, cumpre pena de seis anos por acusações de fraude e deu-se como culpado no julgamento. O evento foi ainda fundado pelo rapper Ja Rule, que evitou pena quando o tribunal concluiu que não tinha responsabilidades pelo colapso do festival. Mais de dez processos foram interpostos contra a empresa Fyre Media.Ben Meiselas, o advogado que representa os compradores do bilhete, afirmou ao jornal The New York Times que foi feita justiça: "Billy foi para a prisão, quem comprou bilhete pode recuperar algum dinheiro e foram feitos documentários muito divertidos."A Netflix lançou um documentário sobre o evento, chamado Fyre: The Greatest Party That Never Happened.