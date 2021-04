Jogar póquer é a profissão deles

"Espetacular." Foi esta a mensagem que pôs Rui Bouquet, acabado de ganhar um torneio em Lille, a chorar numa mesa de jogo: "Foi a primeira palavra positiva que a minha mãe me disse em relação ao póquer." Na altura, já lá vão quatro anos, Rui tinha-se profissionalizado há pouco, deixando para trás a carreira como médico de Saúde Pública. A reação da mãe foi "muito má": "Durante uns tempos ligava-me seca. Estava mesmo fod***! Toda a gente da geração dela via o póquer como uma coisa que arruinava fortunas, que levava à miséria. Mas isso é por desconhecimento e estigma social."



Hoje, Rui, 33 anos, e a mãe, 71, estão de pazes feitas. Para isso contribuíram os bons resultados que ele começou a acumular: em 2019 ganhou 256 mil dólares (215 mil euros) no Campeonato de Primavera do Póquer Online (SCOOP); em 2020 ficou em oitavo lugar no ranking mundial da Pocket Fives e este ano já ganhou 31 mil dólares (26 mil euros) num torneio. A chave do sucesso, diz, está no estudo – "um jogador que não estuda, não consegue chegar lá" – e, acima de tudo, na gestão emocional: "O que vai distinguir um jogador bom de um muito bom é a parte mental."



Jorge Dinis não podia estar mais de acordo. O jogador de 29 anos, que chegou a emigrar para Malta para dar continuidade à sua carreira num momento em que Portugal ilegalizou o jogo online, reconhece que ainda há muitas pessoas que acham que o póquer é um jogo de sorte e de azar. "Muitas pessoas associam o póquer à roleta, mas acaba por ser mais parecido com o xadrez", explica.



E neste jogo – que em países como o Brasil é visto legalmente como um desporto – Portugal tem dos melhores jogadores do mundo. O atual campeão mundial de póquer online (WCOOP 2020) é o português André Marques, que arrecadou com esse título praticamente 1 milhão de euros e os dois primeiros lugares do ranking da Pocket Five são ocupados por João Vieira (Naza114), que é conhecido como o Cristiano Ronaldo do póquer, e por Rui Ferreira (RuiNF).



"Em Portugal ganha-se pouco a trabalhar noutras áreas e algumas pessoas jovens que percebem isso vão para o póquer", aponta Francisco Lopes, 28 anos. Foi com essa ideia presente que decidiu arriscar no póquer profissional depois de ter terminado o secundário: "Eu já ganhava em média €200 por mês sem me dedicar a 100%. Quando acabei o secundário, o primeiro objetivo foi ganhar €1.000."



Em 2017, arrecadou o seu maior prémio – €47 mil euros, num torneio organizado pelo Casino de Vilamoura. Mas também já perdeu €6.000 num dia, embora isso não lhe tenha tirado o sono: "Tenho a perfeita consciência de que na maior parte dos dias vou perder dinheiro, mas quando ganho, ganho muito mais. É preciso acreditar no processo que estamos a fazer."