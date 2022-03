O Papa Francisco fez história ao nomear a primeira mulher como subsecretária do Sínodo dos Bispos – um sinal de abertura na Igreja Católica.

Nathalie Becquart. Ela vai votar no Vaticano

A irmã Nathalie Becquart, de 53 anos, é a primeira mulher a ter um papel de destaque na Igreja. Durante a juventude foi chefe dos escuteiros e velejadora – foram estas atividades que lhe deram espírito de liderança, conta. A freira católica foi nomeada subsecretária do Sínodo dos Bispos, uma cúpula de 250 bispos de todo o mundo que se reunirá em Roma, em 2023. Ela será a primeira mulher com direito de votar numa reunião de alto nível do Vaticano.