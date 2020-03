O repórter do Diário Popular chamava-lhe "um velhote que via a manhã passar". Se as fotografias que acompanhavam aquele artigo da edição do jornal de 6 de março de 1986 não mostrassem já muito, o texto dava os pormenores: "Casaco mal-amanhado, sapatões com lama. A bengala de marmeleiro, o chapéu atirado às três pancadas e o cinzento das vestes mostravam-nos um camponês."Era difícil acreditar que aquele velhote a gozar a sua reforma e os últimos tempos de vida (haveria de morrer dois anos depois) numa aldeia chamada Adopisco, em São Pedro do Sul, Viseu, acompanhado da sua pequenina e castiça mulher, a dona Maria dos Anjos, tivesse sido a primeira grande estrela das cozinhas em Portugal.Era difícil acreditar que aquele camponês tinha confecionado refeições para quase todos os grandes ilustres internacionais – estadistas, rainhas, cantores, atrizes – que passaram por Portugal no Estado Novo e para algumas personalidades famosas que cá viviam, começando em António de Oliveira Salazar e acabando em Calouste Gulbenkian – e as biografias destas duas personalidades têm histórias famosas que se cruzam com este velhote de Adopisco.Num mês em que acontece mais uma gala de estrelas Michelin para Portugal e Espanha (vai realizar-se na quarta-feira, 20, em Sevilha), importa notar que João da Cruz Ribeiro foi o precursor – ainda que dentro da lógica do seu tempo – dos chefs de cozinha mediáticos.Se isso faz dele o melhor do século XX, é outra história controversa.Estrela no Estado Novo No mesmo artigo do Diário Popular, a gastrónoma (e longo tempo apresentadora de televisão) Maria de Lurdes Modesto dizia que João Ribeiro era "o único" chef de cozinha que conhecia. Outro testemunho na reportagem era o chefe Silva, que dizia que o antigo colega tinha sido "o maior cozinheiro português do século". E o crítico José Quitério afiançava que era Ribeiro "um nome maior".Já desde muito antes que João Ribeiro era apelidado de mestre. A revista Flama, por exemplo, dedicava-lhe, em abril de 1959, quatro páginas, a propósito da vitória em França no Grand Prix das tripas à moda de Caen – "um certame que se realiza anualmente nesta cidade. Ao concurso desse ano concorreram 110 cozinheiros de diversos países e o júri internacional era composto por 25 membros. Pois o nosso herói, autêntico mestre na arte de bem cozinhar, trouxe para Portugal o cobiçado prémio e o seu nome andou pelos fios telegráficos nas notícias das agências de informação."Além de o mandar chamar para confecionar banquetes de Estado (como o de Franco, em 1949, e Isabel II, em 1957), o ditador ainda lhe vendia ovos e frangos da criação que tinha nas traseiras do palácio de São Bento. Quem fazia a transação era D. Maria, a governanta, que várias vezes se queixou a Salazar que João Ribeiro regateava demais e queria pagar pouco.José Quitério viria a lançar (em coautoria com José Labaredas), em 1996, O Livro do Mestre João Ribeiro, com uma nota biográfica e uma compilação das suas receitas. E daqui surge a pergunta: quais receitas? Não havia, na altura, livros de receitas como os conhecemos hoje. Havia as ementas dos restaurantes – se as mesmas forem guardadas e conservadas (como aconteceu com grande parte do Aviz) –, mas como se faziam os pratos só mesmo os apontamentos que os chefs e os empregados tinham. No artigo do Diário Popular, João Ribeiro diz que tinha algo do género, mas que emprestara o material a alguém que nunca lho devolvera. Quem? "João Ribeiro já lhe esqueceu o nome." Então como foi feito o livro de José Quitério? Através do recurso a 252 receitas "manuscritas na bela caligrafia de João Ribeiro" em dois livros "de tipo comercial". Havia, mas não havia, foi perdido, mas não foi perdido – não é a primeira discrepância sobre João Ribeiro.Adaptador ou criador, Virgílio Nogueiro Gomes torce um pouco o nariz. Gastrónomo com vários livros publicados diz àque João Ribeiro "é uma figura mal estudada" e que pode ser um mestre, mas de receitas já conhecidas. De onde? Da cozinha francesa (cuja influência era esmagadora em Portugal, principalmente no circuito mais clássico) e do chef Manuel Ferreira, de quem João Ribeiro foi sub-chef no Hotel Aviz e que foi o autor, em 1993, de A Cozinha Ideal, "o primeiro livro para profissionais em Portugal".No livro de José Quitério confirma-se esta ideia de José Ribeiro como exímio adaptador, ou imitador, e menos como um criador. "É evidente", lê-se, "que a maior parte das receitas não são invenção do nosso cozinheiro, mas sim a adaptação que ele fez, como prático, para uso próprio."O problema acontece quando João Ribeiro fica para a posteridade com créditos alheios – não se sabe até que ponto ele próprio não potenciou a confusão. Veja-se o caso do bacalhau à Universal. No artigo de 1986 do Diário Popular, João Ribeiro diz que foi o criador ("Uma invenção minha"), seguindo depois o texto com a descrição da receita (desfiar o bacalhau, lavar seis vezes em águas quentes e frias alternadamente, etc.), que são passos iguais aos da mesma receita no livro de Manuel Ferreira. Virgílio Nogueiro Gomes leu-nos ao telefone a receita de Manuel Ferreira de 1933 e parecia que estava a ler o artigo do Diário Popular de 1986, tal a semelhança de palavras e procedimentos.Virgílio Nogueiro Gomes dá o exemplo do bacalhau à Conde da Guarda, que se atribui a João Ribeiro (basta fazer uma pesquisa na Internet), "mas que não é dele". No seu Dicionário Prático da Cozinha Portuguesa (2015), Nogueiro Gomes atribui a receita a Manuel Ferreira.Na cozinha que interessava As questões autorais não invalidam que José Ribeiro tenha tido uma grande história de vida. Nascido em 1905 em Adopisco, os pais exploravam umas terras. Virá a dizer em entrevistas que a pobreza era muita. Só comiam caldos, batatas e couves. Uma sardinha dava para duas pessoas. Carne só ao domingo, do porco que se matava anualmente.O pai enviou-o muito novo (13 anos) para Lisboa para trabalhar na casa de uns primos. Os parentes tratavam-no mal, fugiu e fez-se à vida sem dar cavaco a ninguém – os pais julgaram-no morto. Entre vários empregos, foi carregador de carvão numa mercearia. Em 1921, entrou como aprendiz no Suíço-Atlântico Hotel. Nunca mais saiu das cozinhas e foi subindo a pulso.Depois de andar por vários hotéis, em 1934 chegou ao luxuoso Aviz – em 1936 já era o chefe da cozinha. Seis anos depois, daria entrada no hotel o arménio Calouste Gulbenkian, figura que hoje dispensa apresentações, mas que na altura testou a paciência ao pessoal do hotel. Até 1955 residente na suíte 52, Gulbenkian tinha medo de ser envenenado e fazia questão de ver os alimentos crus e de os marcar para ter a certeza de que não eram trocados. Reza a lenda que os dotes culinários de João Ribeiro ajudaram o exigente arménio a ficar em Lisboa até à morte.No Aviz ficaram grandes personalidades em passagem por Portugal: Frank Sinatra, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Maria Callas, Marcello Mastroianni, Roger Moore, Eva Perón, Gregory Peck. A todos serviu.O Aviz fechou em 1961. Com outros sócios, João Ribeiro refundou o restaurante noutro local da cidade. Na altura, o guia Michelin não atribuía estrelas em Portugal. Só em 1974 o voltou a fazer, premiando o Aviz (juntamente com outros três restaurantes). Em 1975, voltou a ganhar a estrela e reformou-se. Regressou a Adopisco e lá ficou até 1988, rodeado pelas terras que parcamente o alimentaram na infância. W