Elisa Lisboa, a atriz que tinha na música a grande paixão (1944-2026)

Ricardo Santos
15:06

Conheceu Maria Callas, foi a primeira escolha para cantar "A Desfolhada" e adorava viajar. A atriz portuguesa morreu a 9 de janeiro, aos 81 anos.

Elisa Lisboa nasceu e cresceu rodeada de música e de músicos. A mãe era violoncelista e professora. O pai, barítono no Teatro São Carlos, em Lisboa. Os avós maternos foram maestro e pianista. “A música está em toda a minha vida, partilhou numa entrevista à RTP em 2012, “no meu corpo, nas minhas mãos e na minha voz”. Cresceu entre bastidores de espetáculos e foi assim que pôde conhecer Maria Callas, quando a diva atuou em Portugal, em 1958. Por esses tempos de adolescente, já tinha mostrado ao que vinha.

