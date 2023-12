O faroeste da indústria dos foguetões

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A exploração espacial deixou de estar apenas nas mãos de agências governamentais quando um astrofísico e oficial da Força Aérea norte-americana foi enviado para a filial mais desinteressante da NASA. Não foi uma promoção. Simon Pete Worden era um fazedor, mas as suas iniciativas iam contra a burocracia que tinha tornado a NASA um colosso com projetos multimilionários que demoravam décadas a sair do papel. A gota final aconteceu quando defendeu publicamente que a NASA deveria deixar de produzir os seus foguetões “absurdamente caros” e usar os da SpaceX, do multimilionário Elon Musk. Acusado de ser pouco patriota, em 2006 o militar foi transferido para o Centro de Pesquisa de Ames, o laboratório de novas ideias da NASA, de onde saíam apenas relatórios. A reviravolta desta história, contada no livro Quando os Céus Foram Postos à Venda, escrito pelo jornalista Ashlee Vance, autor também da biografia de Elon Musk, é que o centro fica em Silicon Valley, a capital da inovação tecnológica.