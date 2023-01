Prémios Mesa Marcada. Ocean e Vasco Coelho Santos são os grandes vencedores da noite

Regressaram ao formato presencial os Prémios Mesa Marcada, evento organizado pelo site homónimo, fundado por Miguel Pires e Duarte Calvão, que se debruça sobre a gastronomia. Após dois anos virtuais, a 14.ª edição, que decorreu esta segunda feira na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, voltou a distinguir o que de melhor se fez no setor.



Num ano pautado pela descentralização das atribuições, o restaurante Ocean, do Vila Vita Parc, em Porches (Algarve) e o chef Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, conquistaram o 1.º lugar nas categorias de Restaurantes e Chefes, respetivamente, após seis anos de domínio de João Rodrigues e do Feitoria (Lisboa).





Na categoria 10 Preferidos do Mesa Marcada destacou-se a entrada do restaurante Ó Balcão de Rodrigo Castelo, em Santarém - para a 7.ª posição - e a subida de quatro posições do Alma de Henrique Sá Pessoa (agora 5º) e do The Yeatman de Ricardo Costa (agora 6.º lugar).Também premiado foi o chef David Jesus, do restaurante Seiva, em Leça da Palmeira. A cozinha vegetariana de cariz autoral valeu-lhe a subida de 103 lugares (de 117.º para 14.º), o que o levou à conquista do Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano. Recorde-se que David Jesus foi uma das apostas da equipa do GPS da Sábado para o futuro da cozinha em Portugal.No que aos espaços que abriram portas em 2022 diz respeito, o aguardado restaurante gastronómico da chef Marlene Vieira, Marlene, em Lisboa, foi o que obteve a melhor classificação, um 19.º lugar, conquistando dessa forma o Prémio Especial Sogrape Restaurante Novo do Ano. Na categoria dos 10 Preferidos do Mesa Marcada, a chef maiense fixou-se agora na 7.ª posição, uma subida de seis lugares.Destaque ainda para O Velho Eurico, restaurante lisboeta com Zé Paulo Rocha à cabeça, que pelo terceiro ano consecutivo conquista o Prémio Especial Queijo São Jorge DOP Mesa Diária 2022, que premeia o melhor restaurante de preço moderado. De igual modo, o Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica do Ano foi de novo para a Comida Independente (Lisboa).Já o Prémio Especial Miele Restaurante Clássico do Ano, que neste caso visa distinguir estabelecimentos com mais de 25 anos, foi atribuído ao aveirense Mugasa, de Ricardo Nogueira.Confira abaixo a lista completa dos vencedores e vencedoras da noite, com as subidas e descidas em relação ao ano transato.



Top 10 Restaurantes 2022

Ocean, Porches (+2)

Euskalduna, Porto (+3)

Prado, Lisboa (-1)

Belcanto, Lisboa (=)

Alma, Lisboa (+4)

The Yeatman, Vila Nova de Gaia (+4)

Ó Balcão, Santarém (+5)

Fifty Seconds, Lisboa (=)

Cura, Lisboa (+2)

Essencial, Lisboa (-3)

Tops 10 Chefs 2022



Vasco Coelho Santos, Euskalduna

José Avillez, Belcanto

Hans Neuner, Ocean

João Rodrigues, Projeto Matéria

António Galapito, Prado

Henrique Sá Pessoa, Alma

Marlene Vieira, Marlene,

Alexandre Silva, Loco

Ricardo Costa, The Yeatman

Filipe Carvalho, Fifty Seconds

Prémios especiais Mesa Marcada