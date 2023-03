Greta Thunberg detida durante protestos na Noruega

A ativista Greta Thunberg foi detida esta quarta-feira em Oslo, capital da Noruega, enquanto participava num protesto contra dois parques eólicos que, apesar de uma decisão judicial desfavorável, continuam a funcionar.





Politiet bærer bort aktivister nå: pic.twitter.com/RMY5J1BI9z — Filter Nyheter (@FilterNyheter) March 1, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A ativista ambiental juntou-se, no dia 26, a dezenas de ativistas sami, um povo indígena do Ártico afetado pelos parques, que têm protestado durante os últimos dias incluindo através do bloqueio de vários ministérios em Oslo.De acordo com a Reuters, no momento da detenção os ativistas encontravam-se a bloquear a entrada no ministério das Finanças. A polícia aproximou-se do local e acabou por agarrar e levar Greta Thunberg e outros jovens enquanto os manifestantes se mantiveram a protestar.Os manifestantes pretendem a demolição de dois parques eólicos que se encontram na região de Fosen, uma vez que os consideram "ilegais" desde que o Supremo Tribunal concluiu, em outubro de 2021, que o projeto não respeita o direito das famílias sami de expressar a sua cultura através da criação das renas. Assim sendo, ficou provado que os parques eólicos na zona oeste da Noruega violam o documento da ONU sobre direitos civis e políticos.Apesar de o Supremo Tribunal ter considerado por unanimidade as autorizações para a construção das 151 turbinas inválidas, passado quase um ano e meio ainda não foi estabelecido como resolver a situação.Entretanto as autoridades norueguesas prometeram respeitar a decisão do tribunal e iniciaram novas investigações com o objetivo de encontrarem um mecanismo que permita a coexistência entre os geradores de eletricidades, de alta importância para o país, e a criação de renas.A ativista sueca fez uma declaração para a TV2 na passada segunda-feira, 27 "Não podemos usar a suposta transição climática como cobertura para o colonialismo", defendeu, garantindo ainda que "uma transição climática que viola os direitos humanos não é uma transição climática digna desse nome".