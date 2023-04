Picasso. O lado mais negro do génio

Submetia-as à sua sexualidade animal, domava-as, enfeitiçava-as, devorava-as e esmagava-as nas suas telas. Depois de passar muitas noites extraindo a sua essência, de lhes ter tirado todo o sangue, descartava-as.” Esta descrição da relação de Pablo Picasso com as mulheres foi escrita por Marina Picasso, neta do génio espanhol da pintura, morto a 8 de abril de 1973. Há 50 anos, portanto.