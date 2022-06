Arte perdida na guerra

Numa sala do Museu Nacional de Lviv, no oeste da Ucrânia, os suportes pendem das paredes, ao longo dos corredores, os pedestais estão vazios e há estrados de madeira e caixas de papelão espalhadas pelo chão. Poucos dias depois de a Ucrânia ter sido invadida pela Rússia, os funcionários da Galeria Nacional de Lviv – uma rede de 18 espaços com uma coleção de 65 mil obras – usaram o que tinham à mão para embalar à pressa as valiosas peças.