Urso mata corredor num trail no norte da Itália

Um urso matou um corredor que se encontrava a fazer um trail numa floresta no nordeste de Itália.







REUTERSFabrizio Bensch

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Andrea Papi tinha 26 anos e morreu na quarta-feira enquanto corria na região montanhosa de Trentino, perto da aldeia de Caldes, onde vivia. O alerta de que tinha desaparecido foi dado pela sua família depois do jovem não voltar da sua corrida e o corpo acabou por ser encontrado durante a noite.O corpo apresentava ferimentos profundos no pescoço, braços e tórax e a autópsia realizada na sexta-feira concluiu que o jovem foi atacado por um urso.Em março outro homem tinha sido atacado por um urso na mesma região, o que originou um forte debate sobre os perigos da existência destes animais que foram reintroduzidos na floresta em questão entre 1996 e 2004.As autoridades locais decidiram rastrear e abater o animal, avançou o presidente da região de Trentino, Maurizio Fugatti.O grupo de proteção ambiental WWF também reconheceu que existe a necessidade de abater este animal. Já Annamaria Procacci, ex-deputada ecologista e membro do grupo pelo bem-estar animal ENPA, denunciou falta de cautela por parte das autoridades locais uma vez que os ursos normalmente não se aproximam das pessoas e defendeu que as autoridades deveriam trabalhar para que a população se mantenha afastadas das zonas onde as ursas criam as suas crias.