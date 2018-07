Uma petição online com mais de 100 mil assinaturas procura evitar o lançamento de Insatiable (Insaciável), novo programa da Netflix. Desde o lançamento do trailer, a 12 de Julho, que a série é acusada de ridicularizar a obesidade.

Debby Ryan, actriz protagonista, representa uma adolescente com excesso de peso que é vítima de bullying. Quando perde peso nas férias de Verão, a personagem principal vinga-se dos bullies.

"Durante muito tempo, a sociedade diz às mulheres e às jovens que se querem ser populares, atraentes e serem pessoas com valor têm de magras", escreveu Florence, quem começou a petição, citada na BBC. E acrescentou: "Nós ainda podemos parar a estreia da série. Ela vai levar as adolescentes a pensarem que para serem felizes, têm de perder peso".

A petição pede à Netflix para não lançar a série Insatiable, cuja estreia está planeada para dia 10 de Agosto. Debby Ryan defendeu o programa nas redes sociais, dizendo que se "preocupa profundamente" como o corpo das mulheres é "humilhado e policiado na sociedade".

O programa tem sido alvo de várias críticas nas redes sociais. A actriz Jameela Jamil condenou no Twitter o enredo de Insatiable, dizendo: "Não gosto das premissas da série… Uma adolescente para de comer e perde peso, e, por isso, quando passa a ser "convencionalmente atraente" vinga-se nos colegas de escola? Isto diz às crianças que perder peso é ganhar". O fat shaming é inerente e bastante perturbador".





Not very into the premise of Fatty Patty... a teenager stops eating and loses weight and then when "conventionally attractive" takes revenge on her schoolmates? This is still telling kids to lose weight to "win." The fat shaming is inherent and pretty upsetting.