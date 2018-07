Quando o seu filho adulto, que sofre de autismo, saiu de casa e se perdeu no caminho de volta algumas vezes, Nancy Nemhauser e Lubomir Jastrzebski decidiram transformar a sua casa numa reprodução gigantesca d’A Noite Estrelada de Vincent van Gogh, um dos quadros preferidos do seu filho. Desta forma, o jovem conseguia encontrar mais facilmente o lar, caso saísse de casa sozinho.

O resultado foi uma moradia de dois andares, em Mount Dora, Florida, completamente decorada com as estrelas pintadas em espiral e os ciprestes vistas pelo pintor holandês da janela do hospício de Saint-Rémy-de-Provence, onde este se internou voluntariamente em 1889 depois do seu surto psicótico que o levou a decepar a orelha esquerda.

"Esta é a razão pela qual quisemos transformar a casa numa espécie de ponto de referência: (…) se ele explicasse como era a casa, as outras pessoas saberiam logo a que moradia ele se estaria a referir", explicou Nemhauser no programa As It Happens da CBC, frisando que a casa já se tornou uma atracção turística na cidade.

O filho gostou muito do resultado final, mas o casal teve problemas legais com a câmara de Mount Dora. Nemhauser e Jastrzebski tentaram agir legalmente ao contratarem o artista Richard Barrenechea para pintar a réplica no muro da casa, mas a câmara da cidade avisou-vos que tal seria considerado um graffiti se não combinasse com a restante casa. Para evitar que isso acontecesse, os pais decidiram pintar a casa toda.









A atitude, porém, levantou mais problemas com a câmara local, que lhes passou uma multa no valor de 8.536 euros e os avisou que teriam de retirar a pintura por esta violar o código urbanístico da localidade e colocar em perigo condutores distraídos devido às suas cores atractivas.

O casal não se ficou e, com a ajuda da organização Pacific Legal Foundation, processou a cidade por violarem o seu direito à liberdade de expressão. Ao fim de um ano de batalhas legais, Nemhauser e Jastrzebski ganharam a causa e conseguiram manter a pintura d’ A Noite Estrelada na casa. A câmara também fez um pedido de desculpas público ao casal e indemnizou-os em 12.8052 euros.

Nancy Nemhauser contou no mesmo programa que o seu filho se mostra mais calmo quando observa a pintura da casa. "Às vezes, quando ele está transtornado e não é capaz de o exprimir, apercebemo-nos que fazê-lo olhar para a pintura acalma-o", esclareceu. "É tão relaxante para ele ir para a varanda e olhar para as estrelas, mesmo durante o dia", disse.