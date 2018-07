Netflix acusada de distribuir pornografia infantil

A Netflix está a ser acusada de distribuir pornografia infantil pela direita ultra-conservadora dos EUA, indignada com algumas cenas do filme argentino de Diego Klapan, Desearás al hombre de tu hermana (Desire, em inglês). A película, que não está disponível no catálogo português, foi fortemente criticada pela PJ Media, página financiada pelo milionário Aubrey Chernick, também conhecido pelas suas posições neo-conservadoras e anti-islâmicas. E tudo por causa da cena que retrata o primeiro orgasmo de uma criança.A história foi divulgada pela Indiewire, que explica que a cena não é explícita e que tudo acontece quando a menina atinge o clímax ao imitar um cowboy a andar a cavalo que passa na televisão - a experiência é um choque e a mãe leva-a ao hospital. Para a colunista da PJ Media Megan Fox, a cena viola as leias norte-americanas sobre a pornografia infantil, opinião que a levou a apresentar queixa junto do FBI e das entidades competentes para julgarem estas denúncias.Fox acusa ainda a Netflix de "doutrinar as crianças para que sejam exploradas sexualmente", questionando também a série de animação para adolescentes e adultos Big Mouth. O artigo da colunista causou uma onda de indignação e ameaças de cancelamento de contas nas redes sociais.À Indiewire, Klapan defendeu que o conteúdo escandaloso do filme "está na cabeça dos espectadores". "O modo como imaginas que a cena foi gravada depende do teu grau de depravação", disse o realizador. Segundo o cineasta, "as crianças não imaginavam o que estavam a fazer, tendo-se limitado a imitar o que viam na televisão". "Nenhum adulto interagiu com elas, à excepção da professora de interpretação, e tudo foi feito sob a vigilância dos pais", garantiu.