Dois portugueses de dez anos conquistaram no domingo o terceiro lugar no mundial de cálculo na Rússia. Liam Canedo e José Miguel Santos trouxeram a medalha de bronze do ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic), um concurso de cálculo com recurso a um ábaco.

Esta foi a primeira vez que Portugal esteve representado neste concurso, cuja 25.ª edição ocorreu em Moscovo.

"No início achava que não ia conseguir", disse ao Observador Liam Canedo. "Mas depois concentrei-me e consegui". O jovem revelou ainda que quando viu "outros alunos do Bangladesh, do México e da China" ficou nervoso. "Eles faziam as contas muito rápido", disse.

Através do Facebook, a ALOHA Portugal elogiou o trabalho dos jovens. "Parabéns Liam e José Miguel, trouxeram para casa o 3.º lugar".







Liam e José foram dois dos três primeiros participantes portugueses num mundial de ALOHA. A eles juntou-se Francisco, de oito anos, irmão de José.