O extraterrestre mais adorado da televisão, Alf, pode estar de volta à Terra. Segundo o Hollywood Reporter, os estúdios Warner Bros. estão a trabalhar numa sequela da série do fantoche alienígena - e já terão começado os preparativos em Maio deste ano.



De acordo com o site norte-americano, os guionistas originais, Tom Patchett e Paul Fusco, também fazem parte da equipa desta nova série, que se explorará o regresso de Alf à Terra, com uma nova família e novas personagens. Contudo, ainda não existe previsão para a data de estreia.



Em Portugal, a série foi transmitida entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, na RTP, com o título de "Alf, Uma Coisa do Outro Mundo" e anos mais tarde na TVI, numa versão dobrada em português do Brasil com o título "ALF, o ETeimoso".