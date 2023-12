Parlamento francês apoia proposta para proibir cigarros eletrónicos descartáveis

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Assembleia Nacional votou unanimemente a favor da proposta, mas ainda é necessário o apoio do Senado da Câmara Alta e a autorização da Comissão Europeia. Em causa os cigarros descartáveis.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O parlamento francês apoiou a proposta para proibir cigarros eletrónicos de utilização única, que segundo o governo incentiva aos "maus hábitos" nos adolescentes e são prejudiciais para o ambiente.



REUTERS/Carl Recine

Michel Lauzzana, co-patrocinador do projeto, referiu que a Academia Nacional de Medicina francesa qualifica estes cigarros eletrónicos como uma "armadilha sorrateira, especialmente para crianças e adolescentes".

A Assembleia Nacional votou unanimemente a favor da proposta, esta segunda-feira, mas ainda é necessário o apoio do Senado da Câmara Alta e a autorização da Comissão Europeia. A moção foi apoiada pelos 104 deputados presentes, e também tem um apoio de Elisabeth Borne, primeira-ministra francesa que em setembro apelou à proibição destes puffs que acusou de dar "maus hábitos aos jovens".

Os deputados também criticaram o impacto ecológico dos cigarros eletrónicos descartáveis, que o ministro da Saúde francês, Aurelien Rousseau, considerou mesmo de "calamidade ambiental".

Estes cigarros eletrónicos descartáveis são populares entre os jovens franceses. Os puffs, como são conhecidos em França, são descartáveis, tem vários sabores e um alto teor de nicotina. "Abrem caminho para uma dependência grave", acrescentou Aurelien Rousseau.

"São ridiculamente baratos, os sabores frutados e açucarados são atrativos e o seu pequeno tamanho torna-os fáceis de esconder dos pais", afirmou a deputada Francesca Pasquini, que apresentou o projeto de lei em novembro do ano passado.

Após ser aprovada pelo Senado, a medida precisa da aprovação da Comissão Europeia que decidirá se a proibição constitui uma resposta proporcionada ao problema. Se obtiver aprovação, o Governo espera que a proibição entre em vigor em setembro de 2024.

Esta medida faz parte de uma campanha anti-tabaco mais alargada e lançada depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, ter prometido criar a "primeira geração sem tabaco" até 2032. A proposta consiste em proibir fumo em todas as praias, parques públicos, florestas e perto das escolas, além do aumento do imposto sobre os cigarros.

Atualmente existem 7.200 zonas livres de tabaco em França, incluindo Nice que foi a primeira a criar uma praia livre de cigarros em 2012. Dezenas de outras cidades designaram zonas de praia para não fumadores, nos últimos anos, após a preocupação crescente com o ambiente devido às pontas de cigarros deixadas nas praias.