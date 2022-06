A perigosa moda do vaping à porta dos liceus

Tinha 14 anos quando começou. Viu o vídeo de um influencer a fazer truques com o fumo, procurou informação sobre o assunto e decidiu experimentar. Desde então, tornou-se rotina. Agora consome, não só durante o dia, como no seu quarto, quando vê um filme no computador. Tranca a porta e põe uma toalha a tapar a entrada. Até pode fazê-lo deitado na cama. Não deixa cheiro, nem suja nada – o pai não sabe, “nem pode [saber]”.