França vai proibir cigarros eletrónicos descartáveis

Os cigarros de vapor descartáveis (os "vapes") vão passar a ser proibidos em França por preocupações com a saúde dos mais jovens. A medida foi anunciada pela primeira-ministra como parte de um plano para desincentivar o consumo de tabaco.







A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, considerou que a proibição destes cigarros de vapor é um passo importante para proteger os mais jovens, naquela que considerou ser "uma questão importante de saúde pública". O governo francês considera que com esta proibição ajudarão os jovens a não criarem hábitos que potenciem o consumo de tabaco. A decisão foi anunciada pela primeira-ministra francesa este domingo, na estação de rádio RTL.Borne adiantou ainda que o governo está a desenvolver um plano para combater o consumo de tabaco. A primeira-ministra francesa acrescentou que este tipo de dispositivos cria nos jovens hábitos que podem levar à adição com o tabaco mais tarde na vida.Apesar desta proibição, Borne comprometeu-se a não aumentar os impostos sobre o tabaco no próximo ano, tendo já sido registado um aumento nas taxas este ano.Segundo o governo francês, todos os anos são registadas 75 mil mortes relacionadas com o tabaco, em França. Em 2021, o Presidente francês, Emmanuel Macron, definiu um plano ambicioso para reduzir o consumo de tabaco e álcool na sociedade francesa.