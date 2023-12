Esclerose Múltipla: “A doença não é só da pessoa que a carrega”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Carlos Neto foi diagnosticado com Esclerose Múltipla primária progressiva em 1999, tendo vindo desde então a perder a capacidade motora. Já o seu filho seguiu estudos para compreender a doença e procurar soluções para revertê-la.

"O médico neurologista disse-me que era uma doença para a vida", começa por contar Carlos Neto, portador de Esclerose Múltipla, à SÁBADO, no âmbito do Dia da Pessoa com Esclerose Múltipla que se assinalou esta segunda-feira, dia 4, sobre o momento em que percebeu que tudo na sua vida iria mudar. Desde que foi diagnosticado tem "vindo a perder alguma capacidade de mobilidade". "Comecei por ter falta de força nos membros inferiores. A perda de capacidade foi bastante rápida", recorda.