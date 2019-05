O filósofo norte-americano pode ser apresentado em números: 15 mil alunos no seu curso em Harvard – um dos mais frequentados da história da instituição –, livros traduzidos em 27 línguas e milhões de visualizações dos vídeos das suas aulas. Michael Sandel venceu o Prémio Princesa das Astúrias e vai estar em Lisboa. No dia 1 de junho, junta-se ao psicólogo Steven Pinker para a conferência Ética, Valores e Politica, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Em países como os Estados Unidos, que permitem que os poderosos e ricos possam dar contribuições financeiras aos candidatos que concorrem a cargos públicos, por exemplo. Dessa forma, o dinheiro corrompe a democracia dando uma capacidade de influência excessiva aos ricos e poderosos. Noutros países, como o Brasil, os subornos e pagamentos para eleger candidatos torna o Governo indiferente às necessidades dos cidadãos e destrói a confiança na democracia.Vejo o Presidente Trump como um sintoma dos problemas que as sociedades democráticas enfrentam hoje em dia. Ele conseguiu apelar à raiva e ao ressentimento dos eleitores da classe operária, que temem a imigração e que se sentem abandonados e negligenciados pelos partidos do sistema. Na verdade, as suas políticas pouco vão ajudar os eleitores que votaram nele. A única conquista de Trump é um corte nos impostos, mudança que ajuda sobretudo os milionários. Mas a sua retórica política e o estilo combativo apela aos eleitores que já não confiam nos grandes partidos para os representar.Esta é uma questão diferente dos subsídios aos carros elétricos. O risco de pagar às crianças por boas notas é que elas vão aprender a lição errada, ou seja, que estudar é para ganhar dinheiro, em vez de ser para procurar conhecimento. A minha preocupação quanto a isso é que a oferta de dinheiro irá corromper ou povoar a motivação suprema que queremos criar nas crianças – gostar de aprender e ter paixão pelo conhecimento.