Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, considera que é "urgente dar mobilidade às crianças" de maneira a aumentar a literacia física e motora de jovens. Em entrevista ao jornal i, o investigador indica que, ao não dar autonomia e independência aos mais novos, estão a ser criadas condições para que haja "mais obesidade, mais depressão, mais défice de atenção e hiperatividade" no futuro.

De acordo com um inquérito feito a 1466 famílias sobre a frequência com que crianças portuguesas brincam, apenas 9,4% dos familiares consideram que a criança "precisa de se divertir", com a resposta mais frequente a ser a promoção do "desenvolvimento afetivo e emocional da criança", com 31,3% dos inquiridos a indicá-la.

"Os pais dão sobretudo importância aos aspetos cognitivos e deixam para último os que estão relacionados com a atividade física", indica Carlos Neto ao i, acrescentando que este é um reflexo de uma sociedade que tem "medo dos riscos, sobreproteção das crianças e desvalorização da literacia física".

O inquérito indica ainda que o local onde as crianças mais brincam (53,8% delas) é na escola, algo que se justifica com o tempo passado. Carlos Neto refere, no entanto, que o centro das escolas hoje em dia "é o cérebro e não o corpo" e que a introdução de um campo de futebol em cada escola do 1º ciclo foi "um crime".

"Discriminaram as crianças sem ter em conta as diferenças de género. No momento em que se instala um campo de futebol e de jogos está-se a pôr na escola um estereótipo adulto, com balizas e cestos que acabam por limitar as atividades livres das crianças", afirma ao jornal.