Pediatra e professor reformado de pediatria e saúde pública na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, Mário Cordeiro utiliza o seu mais recente livro, "Pais Apressados, Filhos Stressados", para falar do tempo e como utilizá-lo. Dá dicas para ajudar os pais a acalmar o ritmo em que vivem e reduzir as tensões dentro da família. Em entrevista ao jornal i, afirma que as criança de hoje em dia "estão habituadas a não pensar".

Inicia o livro com uma pergunta: "Como é que chegámos aqui?". Mário Cordeiro revela ao i que, por vezes, o problema é tão simples como a forma como se fala com os filhos e que tal é visível no comportamento. "Se a criança estiver aos berros, acho bem que digam ‘fala baixo’. Mas às vezes fazem um barulho normal de um brinquedo a bater noutro, comportamento de criança, e é quase como se fosse uma censura, ‘não sejas criança’.