Fernando Pinho tem 43 anos e deixou Portugal e o emprego para se tornar num co-piloto especial. Cruza os céus do Reino Unido para transportar crianças com cancro de famílias carenciadas de forma a que recebam tratamento médico em hospitais. Pinho é o fundador da organização não-governamental Please Take Me There, que com um pequeno avião e pilotos profissionais voluntários já salvou centenas de crianças doentes no Reino Unido. A ONG também financia as viagens de crianças no Myanmar, um dos países do mundo onde mais crianças com cancro morrem sem nunca terem sabido porquê, e no Gana.



Para angariar mais dinheiro, o português passou uma semana a viver dentro do avião (o que foi documentado nesta reportagem da BBC) e conseguiu, durante 168 horas, amealhar perto de 13 mil euros.





A ideia de criar esta organização foi, sem que se apercebesse, crescendo ao longo de 15 anos, conta Fernando à SÁBADO. Foi no dia em que fez 24 anos e recebeu um telefonema do pai que tudo começou. "Julgava que ele me ia dar os parabéns, mas estava a chorar. O meu irmão, de 11 anos na altura, tinha acabado de dar entrada no IPO do Porto e diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. Foi o início de um período de cinco anos em que a minha família passou por muitas dificuldades", explica. O irmão de Fernando sobreviveu graças aos tratamentos recebidos. E foi nessa altura em que começou a pesquisar sobre oncologia que descobriu que no mundo, em cada 10 crianças com cancro, apenas duas são diagnosticadas.

Em 2013, quando nasceu a sua primeira filha, Fernando decidiu que estava na hora de meter mãos à obra e criou o Projeto Amélia, com o nome dela. O objetivo era transportar crianças com cancro até hospitais onde pudessem ser tratadas. Em 2015, para divulgar o projeto, Fernando propôs-se a viver 60 dias em 60 aeroportos e, apesar de não ter conseguido levar a iniciativa até ao fim por ordens médicas, conseguiu angariar cerca de 17 mil euros.

"Na altura era algo que pretendia fazer por um ano. Nunca mais parei", diz. Em 2016, o projeto Amélia passou a chamar-se Please Take Me There. Com o dinheiro que angariou naquela primeira iniciativa, Fernando pagou viagens de crianças para tratamento médico na antiga Birmânia, hoje Myanmar, um dos países do mundo que a organização World Child Cancer classifica como dos mais necessitados.

Doações não chegam para ajudar todas as crianças que precisam

Devido à quantidade de pedidos que chegam, as doações não são ainda suficientes para ajudar todas as crianças que precisam. "As condições em que muitas das crianças que ajudamos vivem fazem com que muitas delas dependam da nossa ajuda para receber tratamento. Focamo-nos nos casos mais complexos, esperando que um dia possamos ajudar todas", revela.

Com a Please Take Me There, Fernando já ajudou mais de 700 pessoas em mais de 3.500 viagens. "No Myanmar, em média, uma criança com cancro precisa de viajar 12 horas em cada sentido só para chegar a Yangon, cidade onde está o único hospital capaz de as curar. Mais de 40% das famílias nem sequer conseguem pagar o custo da viagem", afirma. Em quatro anos, a organização já ofereceu mais de 3.400 viagens naquele país.

No Gana, onde o governo não comparticipa os tratamentos e apenas as famílias com meios financeiros conseguem curar os filhos, a situação é semelhante à do Myanmar. A Please Take Me There está a implementar um programa que deverá, já este verão, começar a oferecer 100 viagens por mês.

No Reino Unido, apesar de a rede de tratamento ser bastante desenvolvida, existem ainda muitas crianças que precisam de passar cinco horas por dia a viajar para receberem tratamento – custos que não são comparticipados pelo Estado. No início do ano, a ONG foi convidada a integrar o grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde que trabalha em oncologia pediátrica, tendo já recebido pedidos de ajuda de hospitais na Tailândia, Camarões, Filipinas, entre outros. "Infelizmente, e porque somos uma organização com um orçamento anual de apenas £50,000 [cerca de 57 mil euros], não nos é possível responder", explica Fernando. Mas garante: "É o meu maior sonho e objetivo."

Viveu sete dias no avião para angariar dinheiro

Para angariar dinheiro e continuar a ajudar quem mais precisa, Fernando Pinho decidiu passar sete dias a viver dentro do pequeno avião utilizado para transportar as crianças doentes. Esta segunda-feira saiu do avião e conseguiu, durante 168 horas, angariar perto de 13 mil euros.





O avião da Please Take Me There Foto: Facebook

Sobre a experiência, revela que foi bastante desafiante. "O espaço que tinha disponível não era maior do que uma banheira, era tão pequeno que nem conseguia esticar as pernas. Durante a noite, as temperaturas dentro do avião rondavam os 5 graus", confessa. Durante estes sete dias, uma câmara esteve 24 horas por dia a transmitir, no Facebook, o esforço do português.

Em todo este processo, Fernando conta ainda com o apoio "absolutamente essencial" da família. Por trabalhar a tempo inteiro como voluntário, o orçamento familiar depende do trabalho de Jane, a sua mulher. "Quando criei a organização fizemos um acordo. A Jane disse-me: ‘Eu trago o dinheiro ao fim do mês, e tu inspiras as nossas filhas’", conta.



Latifa, a menina de cinco anos a quem o tratamento não chegou a tempo

São muitas as histórias que marcaram Fernando. Garante que, para as contar, teria que passar dias a falar sobre o seu trabalho.

À SÁBADO, o português relembra a história de Latifa, uma menina de cinco anos que em 2017 esteve a receber tratamento em Accra, capital do Gana, com ajuda da Please Take Me There - a sua família vivia em pobreza extrema, com cerca de 110 euros por mês. A vila onde Latifa vivia ficava a 17 horas de distância do hospital, e foi com a ajuda da ONG que a menina e a sua família conseguiram regressar a casa. Porém, o tratamento veio tarde demais e Latifa não resistiu à doença.

Conheça a história de Latifa neste vídeo.