O segredo para ajudar as crianças a serem mais resilientes e independentes pode estar numa mudança no seu cérebro. Quem o defende é o psiquiatra Daniel J. Siegel e a psicoterapeuta Tina Payne no livro Crianças Sim, da editora Lua de Papel. Os especialistas defendem que as crianças podem ser mais recetivas e independentes se tiverem um cérebro sim - que sabe reagir à mudança e lidar com a frustração. Ou ter um cérebro não, que é reativo, e que reage com a clássica resposta de medo: lutar-fugir-paralisar.



Como é que isto se faz? Em entrevista à SÁBADO, o professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, onde fundou o Mindful Awareness Research Center, explica que o cérebro pode mudar e que os pais podem seguir os seus conselhos para conseguirem lidar com birras, frustrações e muito mais. É que, como sublinha Daniel J. Siegel, com alguns exercícios simples, mudanças de comportamento e até na forma de comunicar, conseguem fazer com que as crianças entrem no modo "sim".



Porque decidiu escrever este livro?

Porque se os pais compreenderem o cérebro dos filhos, os pais vão conseguir trabalhar com os filhos de forma mais eficaz. O cérebro tem dois estados: um em que está recetivo e aberto, que é o cérebro sim. E o outro que é reativo, o cérebro não, que comporta-se como se estivesse perante uma ameaça. Não é produtivo e terá as reações comuns do medo: congelar, atacar ou fugir.



Podia dar exemplos do comportamento dos pais quando são eles a usar o cérebro não?

Por exemplo, gritar. Quando um pai grita ou bate numa criança – usando o seu corpo físico maior do que os filhos, impondo-se dessa forma – ou usando métodos para assustar as crianças, com ameaças. Esse é um cérebro não. Mas se usar o cérebro sim, vai estar mais aberto aos outros, vai conseguir relacionar-se com os outros e estar mais aberto. Por exemplo, está no parque e tem de se ir embora. A criança faz um birra, começa a correr, ou tenta fugir ou mesmo bater nos pais.



Outras vezes usam a técnica de se recusarem a mexer. O que um cérebro sim – dos pais – vai fazer, é primeiro estabelecer uma conexão com a criança. Deve baixar-se para falar ao mesmo nível que ela, olhos nos olhos, e explicar que também gostava de ficar ali mais tempo, mas que têm compromissos. Deve mostrar que entende a frustração da criança, até pode dizer: temos mesmo de sair mas vamos aproveitar mais um minuto e depois vamos. Desta forma vai resultar. Porque as crianças ficam contagiadas pela reatividade dos pais, se estiverem logo zangados, muito cansados, e começarem a reagir mal, isso não vai ajudar nada nem ser eficaz. O livro foca-se muito nestes dois estados do cérebro e como o cérebro sim pode tornar os pais mais seguros, com mais poder e controlo da situação e ajudá-los.



Que partes do cérebro são activadas?

O nosso cérebro está sempre a analisar o ambiente em que nos encontramos e quer saber se é seguro ou perigoso. Com um cérebro sim, todos os sistemas do corpo – extensão dos músculos do corpo, os que estão relaxados, abre para várias de sensações. Está ativado o córtex pré-frontal que estabelece ligações com todo o corpo, ficamos num estado mais relaxado, mais de confiança.



Já com o cérebro não, também é ativado o córtex pré frontal mas outras partes, ou seja, passas a sentir-se inseguro, sozinho, e começas a ter adrenalina no teu sistema. Os teus músculos – usados para lutar, braços, punhos, pernas – ficam activiados. Ou então ficas congelado. Além disso, o ramo dorsal, ou melhor, o nervo ulnar (parte interna dos braços) são contraídos. É um sistema complexo, uma rede de ligações que são desencadeadas por este estado de espírito. Ao contrário, do que acontece quando estás relaxado, aberto, os músculos que são cativados são outros. Os batimentos cardíacos desaceleram.

Até quando é possível mudarmos o nosso cérebro?

É sempre possível mudares o teu cérebro, tens de alterar o teu mindset. Está provado que o nosso cérebro tem neuroplasticidade, ou seja, que vai mudando. Nós, como adultos, devemos até pensar que tipo de legado é que queremos deixar. Faz sentido alterarmo-nos por causa disso.



A partir de que idade é que devemos começar a ensinar o cérebro sim?

Desde muito pequenos, até mesmo quando começa a gatinhar ou pela altura em que começa a andar, a partir dos 12 meses. Porque se reparar, uma das primeiras palavras que os bebés dizem é "não". É porque é a palavra que mais ouvem. Os pais não têm as ferramentas para os ensinar de outra forma. Mas se aprenderem a educar sem gritar, sem um cérebro não, isso vai influenciar o desenvolvimento do cérebro dos seus filhos.

Mas imaginando que o nosso filho está a fazer uma asneira que o coloca em perigo. Saltar no sofá, e já repetimos muitas vezes e calmamente para parar. E ele continua. O que fazer? É difícil não lhe gritar?

Primeiro que tudo tem de o retirar dessa situação de perigo. Por exemplo, ele adora jogar a bola perto da estrada ou aos pulos. Deve falar com ele dizendo primeiro: "entendo que estejas entusiasmado a brincar". Primeiro conseguiu estabelecer uma ligação com o seu filho. Em segundo lugar deve dizer: "Se calhar não reparaste mas estás numa situação de perigo, podes magoar-te, podes ficar sem bola. Eu não quero que te magoes ou que fiques triste." Alertamos para o erro. Depois deve dar outra solução: como fazer o que está a fazer - brincar, jogar à bola – mas de uma forma segura.

Estas conversas não funcionam à primeira. Ou seja, nada garante que a criança não repita o erro. Os pais têm de saber que vão ter de repetir o mesmo várias vezes?

Sim. Os pais têm de ser persistentes e terem paciência. Os pais podem desenvolver um cérebro sim.



Qual é a influência de um cérebro sim no desenvolvimento da criança?

Vais ajudar a que o teu filho seja resiliente, a desenvolver um cérebro integrado, porque as diferentes partes do cérebro estão todas relacionadas, ou seja, um cérebro resiliente é mais flexível, mais consciente do que é capaz e do que os outros fazem ou sentem. São capacidades que se adquirem.



No livro, dá como dica um exercício para as crianças ou jovens fazerem quando se sentem frustrados ou tristes. É colocar uma mão no peito e outra barriga. Como chegou a este exercício?

Da minha experiência em consulta como terapeuta. Alguns dos meus pacientes faziam-no, aliás os meus pacientes são os melhores professores. Comecei a usar este método nas consultas, em workshops, palestras e percebi que resultava. As pessoas acalmavam-se. Diria que 90% das pessoas considerava-o calmante.





Não. O que não queremos é ter um cérebro num estado de ameaça, que se sente aterrorizado, que sente que não pertence àquele local, que está ansioso. Mas mesmo assim claro que queremos ensinar às crianças os limites, as fronteiras do que é correto e incorreto, queremos ensinar a autor-regulação de forma positiva.Pode contestar, mas a forma como o faz é sem a fragilidade e o medo do cérebro não. É com autoconsciência e sabendo regular as suas emoções. Não é dizer "sim" a tudo. Tivemos algumas dúvidas no nome do livro, porque se associa a ser um "yes man", mas não é disso que se trata. Nem é passivo. Além disso, transformamos a parentalidade como uma forma ativa de o fazer.As crianças hoje são menos resilientes e têm menos resistência à frustração. Vejo nos Estados Unidos, o facto de passarem um quantidade imensa de tempo à frente de ecrãs e não com as pessoas faz com que se concentrem nas coisas externas e não se focam nelas mesmas, no que estão a sentir. E nem interpretam esses sentimentos. Há uma falta de mindset e essa noção é essencial. Há tantos estímulos exteriores que não criam essas capacidades.Sim. O aborrecimento é muito necessário para se ouvirem a si mesmas, para saberem lidar com o que pensam e sentem. A estarem um tempo quietas com elas mesmas.

Como é que chegou a esta designação do cérebro sim e cérebro não?

Primeiro ao trabalhar com as pessoas em clinica, percebi que era assim que as coisas funcionavam. Foi muito útil nas minhas sessões.



Quais são os maiores desafios para os pais?

Ser pai é o maior desafio que qualquer pessoa pode enfrentar. Não existe tarefa mais difícil ou desafiante. Surgem vários tipos de desafios e tens de os acompanhar.



Mas este método destina-se a crianças de todas idades, ou um adolescente é tarde demais?

Não. Mas tenho um livro dedicado inteiramente à adolescência. Nunca é tarde demais para desenvolveres a tua autoconsciência.



Este tipo de cérebro não, que cria reações de medo nos outros, que é reativo podemos vê-lo em várias figuras públicas ou até políticos. Por exemplo, o presidente Donald Trump é um bom exemplo disso?

Bem, eu não falo de figuras públicas. Mas posso dizer que o cérebro não se vê nas amizades, nos colegas de trabalho e até mesmo em alguns políticos.