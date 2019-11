ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

"Tomo medicação desde os 24 anos e é parecido com usar óculos. Os óculos servem para corrigir e é o que a medicação faz, corrige este défice que não possibilita terminar tarefas e que nos leva a dispersar. O psicoestimulante permite conduzir prestando atenção a coisas tão simples como não deixar o carro ir abaixo, estacionar sem dificuldades, a não acelerar e nem a perder a paciência com outros condutores.Não cria habituação e funciona como on e off. Quando tiramos os óculos, voltamos a ver mal. Quando não tomamos a medicação, voltam os sintomas. É por isso que não conduzo se não tomar a medicação. A PHDA é das perturbações com mais preconceitos. Porque quando estamos mais cansados, somos mais impulsivos, desorganizados. Mas um PHDA é sempre assim. Todos os dias."