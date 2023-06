Segunda edição do concurso de stand-up comedy da SÁBADO chega esta quinta-feira ao fim com a escolha do vencedor deste ano. Espetáculo começa às 21h30 no Capitólio, em Lisboa.

As mais lidas

Final de "O Último a Rir" é esta noite. Não perca em direto no site da SÁBADO

É já esta quinta-feira a grande final do concurso de stand-up comedy da SÁBADO. A final d' O Último a Rir arranca às 21h30, no Capitólio, e pode ser acompanhada em direto no nosso site.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em palco vão estar seis aspirantes a humoristas, que vão tentar convencer público e o júri de que são eles o futuro do humor em Portugal. Nuno Cabral, Catarina Pinkie, Cássia Rodrigues, Sérgio Lopes, Paulo Cintrão e Jonas são os seis finalistas da segunda edição do concurso.Os finalistas foram orientados pelos mentores - os humoristas Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas. Esta noite terão de convencer o júri formado por Nilton, Paulo Oliveira, Nuno Tiago Pinto e Mariana Néri que vão escolher os três melhores. À sua espera têm prémios monetários no valor de €1.000, €500 e €250.A apresentação está a cargo de Luísa Barbosa e Hugo van der Ding.