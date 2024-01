Mão Visível chega à SÁBADO em podcast e crónicas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Mariana Esteves e Rui Maciel são os novos cronistas do site da SÁBADO. Pode acompanhá-los a partir de 15 de janeiro, todas as segundas-feiras.

O podcast Mão Visível, da autoria de Mariana Esteves e Rui Maciel, chegou ao site da SÁBADO. Todas as segundas-feiras, a partir de 15 de janeiro, pode ouvir o podcast e ler os textos de opinião dos economistas que desconstroem "a economia de uma maneira jovem" no site da SÁBADO.

"Os leitores podem esperar discussões divertidas, economia mais terra a terra", refere Rui Maciel à SÁBADO, acrescentando que se trata de uma "conversa entre amigos, mas com uma vertente económica: as pessoas aprendem economia de uma forma descontraída".

Mariana Esteves, economista e investigadora na Nova SBE, e Rui Maciel, que está atualmente a estudar Data Science num mestrado na Barcelona School of Economics, têm ambos 27 anos, gostam de discutir política, economia e a atualidade nacional e internacional. "Na comunicação social, são sempre os mesmos e falam sempre de maneira complicada. Os conceitos económicos são diferentes do que há 40 anos, a literatura económica teve uma alteração significativa." O podcast traz assim uma nova compreensão das questões políticas e económicas, ao mesmo tempo que esclarece as gerações mais novas.

O podcast surgiu de uma simples ideia entre dois amigos que tinham ideais diferentes, mas gostavam de discutir política, conta Rui Maciel. Começaram um blogue no final de 2020 mas nas eleições presidenciais de 2021, optaram por passar para lives na rede social Instagram. No entanto, após as eleições, no final de janeiro, iniciaram o Mão Visível.

"Temos como objetivo melhorar o espírito democrático", conta Rui Maciel, acrescentando que ele e Mariana Esteves dão "conteúdo político a jovens num formado apetecível." O próprio nome do podcast, Mão Visível, mostra essa mesma ideia. "Existe a mão invisível aclamada na economia, está associado a este tipo de conceito", explica. "Muitas vezes, os economistas perdem-se em conceitos económicos, e nós desconstruímos a economia na parte invisível, tornamo-la visível."

Desde os impostos em Portugal, ao resumo da economia de 2023, às guerras e à literacia financeira, a Mão Visível apresenta uma nova abordagem das temáticas consideradas complexas. Agora, no site da SÁBADO, em podcast e crónica.