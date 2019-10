Da parede de uma cozinha até um leilão que superou as melhores expectativas com uma venda de 24 milhões de euros, um quadro muito raro do pintor italiano Cimabue, anterior ao período renascentista, fez hoje multimilionária a sua proprietária.O quadro, que retrata uma cena em que um grupo de homens faz troça de Cristo na rua, é atribuído ao pintor italiano pré-renascentista Cimabue, do século XIII, e foi descoberto no início deste ano, pendurado numa parede na cozinha de uma mulher que vive em Compiegne, no norte de França, que ignorava o valor da obra e o seu autor até que em junho um leiloeiro a aconselhou a levar o quadro a ser avaliado por especialistas.Hoje tornou-se multimilionária, uma vez que vai ficar com grande parte do valor de venda do quadro.A pintura a óleo é uma obra-prima, segundo os especialistas que a datam de cerca de 1280 e que mede 25 por 20 centímetros. Acreditam ser parte de um díptico que Cimabue terá pintado, com oito painéis a representar cenas da Paixão de Cristo, e do qual são conhecidos dois painéis, expostos na Frick Collection, em Nova Iorque, e na National Gallery, em Londres.Dominique Le Coent, da leiloeira Actéon, que vendeu a obra a um comprador anónimo de Chantilly, a norte de Paris, disse à Associated Press (AP) que a venda representa "um recorde para uma pintura antiga ou pré-renascentista"."É uma pintura única, esplêndida e monumental. Cimabue foi o precursor do Renascimento. Mas esta venda vai para lá dos nossos sonhos", disse Le Coent à AP.O preço de venda esperado era de entre quatro milhões a seis milhões de euros, segundo a leiloeira.Como nunca nenhum quadro de Cimabue havia sido leiloado, os especialistas não sabiam o que esperar, não havendo qualquer referência anterior que pudesse indicar o valor que poderia atingir, explicou o leiloeiro à AP.A descoberta do quadro deixou o mundo da arte em êxtase.Cimabue ensinou o mestre italiano Giotto e muitos consideram que lançou as bases do Renascimento, ao quebrar com o estilo bizantino da idade média, começando a incorporar nas obras elementos de movimento e perspetiva.Cimabue terá nascido em 1240 e morreu em 1302, estando ativo desde 1272 até à sua morte.