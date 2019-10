A história de Cinderblock, a gata obesa que conquistou a Internet

Nos últimos dias, cruzou-se com um vídeo na Internet de uma gata obesa cinzenta a andar numa passadeira de corrida só com uma pata? Então, conheceu Cinderblock, a gata que é o novo sucesso das redes sociais.





Cinderblock – cujo nome é uma alusão a um material de construção, que combina madeira queimada, areia e cimento – tem oito anos e pesa 11 quilos.

A sua epopeia para perder peso começou no hospital veterinário de Northshore, em Washington, EUA. No dia 19, o hospital divulgou nas redes sociais o vídeo com a passadeira que se tornou viral. Entretanto, a veterinária Brita Kiffney partilhou a história de Cinderblock.

Kiffney é a nova dona de Cinderblock. A anterior levou-a ao hospital para ser eutanasiada, mas a veterinária decidiu colocá-la num programa de perda de peso. A dona antiga sofre de problemas de saúde e tem que cuidar do pai com demência, pelo que não consegue cuidar do animal. A gata ficou obesa porque o pai a alimentava em demasia.





No Instagram do hospital de Northshore, têm sido partilhados os vídeos de Cinderblock. A gata até já andou – com alguma relutância – com as quatro patas na passadeira.





"Este felino fabuloso é obeso, e isso afeta a sua qualidade de vida. Estamos a ajudá-la a perder peso através de uma dieta prescrita e exercício. Ela não alinha no exercício", lê-se na legenda de um dos vídeos.

Outra forma de ela fazer exercício é espalhando a ração pelo chão, para que ela ande e coma.





