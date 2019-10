ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A gravidez de Rodrigo foi seguida na clínica Ecosado, em Setúbal, que tem, neste momento, uma pontuação de 1,1 (em cinco) no Google. De acordo com informação consultada pela, quando Rodrigo nasceu Artur Carvalho já não fazia parte dos órgãos sociais (em 2002 foi nomeado sócio-gerente), mas mantinha-se como sócio. "Já não faz parte da clínica", garantiu uma funcionária da Ecosado, esta terça-feira. "Já não trabalha aqui", repetiu quando perguntámos se, apesar de não exercer, continua a ser sócio. A seguir, desliga.Na Clínica Padre Cruz, em Almada, a resposta é semelhante: "Já não dá consultas cá." De acordo com informação consultada pela SÁBADO, a Ecosado, especializada em exames ginecológicos e obstétricos, tem prejuízos há pelo menos cinco anos: em 2015, os resultados líquidos negativos da clínica superaram os 20 mil euros; desceram para 11.536,02 euros em 2016 e voltaram a subir para 17.327,42 euros no ano passado.Os comentários sobre Artur Carvalho são muitos, quase sempre negativos. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa e especialista em Ginecologia e Obstetrícia desde 1988, Artur Carvalho tem cinco processos em análise na Ordem dos Médicos, e outros quatro já arquivados.Com Lucília Galha