Falo-vos do meu presente que será o vosso futuro. Sem dúvida que vejo uma luz ao fundo do túnel nesta cidade chinesa. Chamo-me Ana Margarida Lourenço, tenho 29 anos, sou natural do Porto e vivo em Pequim há nove anos e sete meses. Estou de quarentena há sete semanas (desde 4 de fevereiro), juntamente com o meu companheiro Louis, mas sinto que o tempo passou rapidamente. Neste momento, registam-se 569 casos de infectados, oito mortes, 408 recuperados e 153 em tratamento.









Planos para breve

Espero agora que a inexistência de novas infeções se mantenha para viver tranquilamente o meu dia a dia e voltar a Portugal. Desejo visitar em breve a minha família e amigos, em paz, sem preocupações e sem fronteiras. Apesar de haver um distanciamento social, este é apenas físico. As tecnologias assumiram socialmente uma importância fundamental. As redes sociais mantinham-nos informados, pois eram publicadas diariamente informações sobre o estado das infeções, por província e distrito. Continham os casos novos, recuperados, óbitos, em tratamento e em estado crítico. Sabíamos até os casos novos que à nossa volta eram detetados. Esta divulgação afastava a ignorância e transmitia tranquilidade. A informação proveniente de fontes credíveis é muito importante e eficaz nestas situações. Comovidos com a situação de Wuhan e do país, sentimos que poderíamos transmitir, como estrangeiros e capazes de dar, alguma força em mandarim.Espero agora que a inexistência de novas infeções se mantenha para viver tranquilamente o meu dia a dia e voltar a Portugal. Desejo visitar em breve a minha família e amigos, em paz, sem preocupações e sem fronteiras.







termómetros de mão infravermelhos. À entrada das comunidades têm ainda um livro onde registam quem vem de fora, através do nome, contacto, morada e temperatura. Sentimos que é apenas para nossa segurança e protecção.



"Força China!"

Confesso que não foi fácil. Houve dias de desespero, em que senti que as novas rotinas iriam prolongar-se por tempo indeterminado e nada ira mudar.

Este é o futuro da perseverança e da certeza de que vamos tornar-nos mais prudentes. É a esperança que me dá força para continuar a lavar as mãos dez vezes por dia - ou mais se sair de casa, mas evito fazê-lo. Ambos somos professores de inglês, e adotei o regime de teletrabalho - através de uma plataforma para o efeito -, de modo a estar operacional.Teletrabalho não é fácil, mas com empenho e esforço de adaptação consegue-se. No final de fevereiro, fui contactada pela escola para começar a trabalhar online a partir de casa. Foi das melhores notícias que recebi nestes tempos, quer pelas saudades que tinha dos alunos, quer pelo desejo de ocupar o tempo. Temia não voltar a trabalhar tão cedo. O horário das aulas online, 13h às 19h30 com intervalos, não é muito diferente em relação ao do trabalho presencial. Rapidamente nos habituámos.Além das aulas, arranjo sempre forma de ocupar o tempo. Depende do que me apetece fazer:vejo televisão, arrumo e limpo a casa, cozinho, ligo para a família, passo tempo no Facebook, jogo no computador.Aqui em casa, muitos hábitos foram alterados. Eu e o Louis começámos a deixar ficar o calçado do lado de fora da porta e tudo o que trazíamos para dentro era lavado e desinfetado. As idas ao supermercado passaram a ser semanais, sempre com máscara e luvas. Estas medidas começaram a fazer parte da nossa rotina e continuamos a pô-las em prática.A calma e a serenidade foram tomando conta de nós, que nunca desistimos, pois começámos a sentir que a situação melhorava de dia para dia e contribuíamos para tal. O meu futuro em Pequim após a quarentena parece-me promissor: aos poucos retomo a normalidade. Abriram alguns parques e restaurantes. A entrada na cidade de Wuhan, onde começou o surto, já não está interdita.É certo que ainda há postos de medição de temperatura em Pequim , à entrada de todos os locais públicos. Uma equipa de pessoas vê se os locais têm febre comConsultava diária e ansiosamente os números relativos à situação da pandemia, em cada região. As escolas fecharam, assim como os estabelecimentos de bens não essenciais.No WeChat, a plataforma social mais usada na China , muitos eram os posts sobre os números. Apareciam histórias sobre hospitais e factos nem sempre verdadeiros, bem como conselhos infundados sobre como se proteger do vírus, o que tornava o medo mais monstruoso. No entanto, havia também vídeos de Wuhan, de pessoas a gritarem palavras de encorajamento pela janela, mensagens de agradecimento a médicos e enfermeiros. Muita gente concordava com as medidas que tinham sido anunciadas.No final de fevereiro, mal os casos desceram e ficou mais calor, as pessoas começaram a sair à rua. Lembro-me que fecharam os parques no início de Março, porque ficaram cheios de gente. Havia preocupação e cuidado, mas nunca desânimo. Aliás, desde início que se dizia "Força China!".Em meados de Janeiro de 2020, quando pela primeira vez ouvimos falar do aparecimento do coronavírus na China, estava de férias pelo Ano Novo Chinês a caminho do Japão, onde planeava ir desde o ano passado. Por precaução, levei uma embalagem de máscaras comigo, para aligeirar a preocupação. No aeroporto, algumas pessoas já as usavam, mas não havia ainda informações de medidas para travar o contágio do vírus.

Eu e o Louis estivemos no Japão durante duas semanas e, nesse tão curto espaço de tempo, o vírus propagou-se a passos largos. As notícias surpreendiam-nos: a cidade de Wuhan tinha fechado portas e já havia dois casos no Japão. O alarme foi crescendo.



Lavámos as mãos com mais frequência e conseguimos comprar uma das poucas garrafas de desinfetante de mãos (álcool com gel) e máscaras antes de esgotarem. A certa altura, a meio da viagem, ponderámos voltar para Portugal ou para o Reino Unido, de onde é o meu namorado. Já tendo a viagem marcada para Pequim, decidimos voltar à China depois de verificar que o voo ainda se iria realizar e as medidas postas em prática em Pequim estavam a ser levadas a sério. Sentimos, no fundo, que estaríamos mais seguros lá do que nos nossos países de origem, onde ainda não existiam casos.



Comunidade irreconhecível

O nosso voo de volta foi silencioso. Todos usavam máscara, incluindo a tripulação. A refeição foi servida num embrulho bem protegido e a seleção de bebidas reduzida a uma garrafa pequena de água mineral. Ao chegar a Pequim, fui contactada pela Embaixada Portuguesa local, que mostrou a sua disponibilidade.

A nossa comunidade estava irreconhecível. Não havia sequer um carro na estrada. À entrada do prédio, pediam informação e mediam a temperatura. Não havia como escapar. Seria esta a nossa nova realidade. Ficámos em casa, a conselho do governo local, em quarentena voluntária. A obrigatória foi só aplicada a pessoas com sintomas ou que tinham vindo da província Hubei (onde fica a cidade de Wuhan, o epicentro do vírus).



A maior parte dos estabelecimentos, que já tinham fechado para o Ano Novo Chinês, não voltaram a abrir. Tínhamos que usar máscara quando saíamos de casa. Apesar de não ser obrigatório o seu uso na rua, não podíamos entrar sem ela em locais públicos. Saíamos apenas para ir ao supermercado, a fim de nos reabastecermos de bens alimentares. Na verdade, senti que havia vários produtos em falta e, na minha experiência como habitante de Pequim, atribuí a situação ao período do Ano Novo Chinês, uma vez que muitas pessoas saíam da cidade para visitar a família. Contudo, muitas pessoas pensavam que era já o resultado da proliferação do vírus.

Uns dias depois, experienciámos o pico de infeções em Pequim. Os números subiram rápida e assustadoramente, o que originou algum pânico. Ficámos também com receio de ser infetados. À nossa volta existia sempre a dúvida: sair ou ficar? Havia tanta gente a sair naquele momento e como gostaria de voltar para casa numa altura de crise! Os voos estavam todos a ser cancelados, se regressasse teria de ficar algum tempo isolada por precaução... E foi assim que decidimos esperançosamente ficar.