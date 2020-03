O que deve estar na fatura?

"O nosso entendimento é que, com atenção à especificidade de cada família, o pagamento é devido. O serviço de ensino é anual", refere o diretor executivo da AEEP, Rodrigo Queiroz e Melo. Abre, no entanto, duas exceções que se devem refletir na mensalidade.



A primeira delas é a alimentação e outros custos que os colégios não estejam a suportar neste momento. Isso fácil nos casos em que existe outsourcing: "A empresa não estando a cobrar ao colégio, [este] não cobra às famílias." Mas complicado quando as cozinheiras pertencem aos quadros e têm que receber o seu salário: passam a custo fixo, tal como os administrativos, as educadoras, professores e auxiliares.





Também haverá escolas que não cobrarão as atividades extra-curriculares. Mas outras vão continuar a fazê-lo. "Conheço dois casos em que estão a fazer música como antes, com os alunos e o professor em casa, cada um com o seu instrumento", ilustra o dirigente da AEEP. Nestes casos, defende, fará sentido que o valor esteja incluído na fatura a pagar.



A segunda exceção, aponta Rodrigo Queiroz e Melo, é a situação atual das famílias. "Cada caso é um caso e cada família também o é. É uma prática comum dos colégios ter em atenção a dificuldade de cada um", explica à SÁBADO. Se for uma família que, dava a conjuntura causada pela pandemia da Covid-19, está com problemas financeiros, já perdeu o emprego, os colégios poderão ter essa situação em atenção.





Sobrevivência ameaçada

Queiroz e Melo recorre a uma explicação que a SÁBADO ouviu também já numa IPSS: "Quando daqui a um mês ou dois quisermos lá pôr as crianças, [essas instituições] já não existem." O problema não se colocará tanto nos colégios maiores, mas antes nos estabelecimentos do pré-escolar e nas creches privadas porque "têm estrutura financeira mais pequena" e podem não conseguir subsistir sem as mensalidades.



No mesmo sentido argumenta a CNIS: "A situação financeira de muitas instituições sobretudo as que trabalham apenas com a infância, tornar-se-á muito frágil se apenas receberem as comparticipações da Segurança Social, constantes dos acordos de cooperação" e que "apenas cobrem em média pouco mais de 40% dos custos dos serviços, sendo o restante proveniente das comparticipações familiares e que muitas vezes, sobretudo nas zonas de baixa densidade, não é suficiente."