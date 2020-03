Da rua às vacinas: o que deve fazer com o seu filho durante a quarentena

Passear com crianças é permitido durante a pandemia de coronavírus, mas o ideal é reduzir ao mínimo as deslocações e não fazer delas uma rotina diária. Se conseguir – para quem tem sorte de ter varanda ou terraço é mais fácil - tente recriar a rua em casa. Se não for o caso, também há estratégias para reduzir os riscos dos passeios higiénicos. Além de truques para os pôr a mexer em casa, conseguir vaciná-los em segurança – e muito mais. Falámos com a pediatra Joana Appleton Figueira, da clínica Amamentos, e com a psicóloga Clementina Almeida, responsável pelo ForBabiesSpa, o primeiro spa clínico para bebés do País. As respostas já a seguir.

Se for com os miúdos à rua leve o carrinho ou uma trotinete

"A guerra está lá fora", defende a psicóloga clínica Clementina Almeida. Por isso, "recomendaria que ficássemos todos em casa o mais possível. Acho que isto vai passar e que vamos poder dar longos passeios daqui a nada." A pediatra Joana Appleton Figueira concorda: sempre que possível, as saídas devem ser evitadas. "O risco pode não estar na rua, mas no percurso. É difícil convencer uma criança muito pequena a não tocar em nada." Se decidir mesmo sair, escolha uma hora com poucas pessoas e espaços abertos – um descampado ou um relvado, por exemplo. Nunca parques infantis, porque há sempre o risco de as superfícies estarem contaminadas e se houver um escorrega ou um baloiço é certo que os miúdos vão lá parar. Um truque? "Até aos três anos pode levá-los a passear num carrinho ou numa mochila de babywearing. Nos mais velhos uma bicicleta, trotinete ou triciclo cumprem o mesmo efeito: reduzir o risco de que toquem em coisas pelo caminho." Outra solução é fazer da casa rua. "Até aos três anos é relativamente fácil criar o efeito de rua, pode levar um alguidar para a varanda e brincar um bocadinho a fingir que está fora de casa", acrescenta a pediatra. O ideal é que a janela, varanda ou terraço coincidam com sol. "É essencial apanhar algum sol, até para durmam bem", explica Joana Aplleton Figueira. "Qualquer meia hora já é bom. Se for um bebé o ideal é que a exposição solar aconteça depois da sesta da tarde, sem protector nem óculos de sol". Se não conseguir apanhar sol em casa, um passeio rápido às cinco da tarde – com as devidas cautelas - pode ser uma solução alternativa.

Trampolins, saltos no sofá – e sim, mais televisão, mas não se martirize

Como é que eu aguento os miúdos em casa? Não vão ficar deprimidos? Pedem 554 vezes para ir ao parque? Não é necessariamente assim. "Eles adaptam-se bastante bem, até porque no meio disto tudo nós estamos muito mais tempo com eles. E se conseguirmos dividir as horas de trabalho garantindo tempo de brincadeira, isso carrega-lhes as baterias. Deixam de depender tanto do parque e das rotinas que tinham", defende Clementina Almeida. Mas, mesmo em casa, é preciso garantir que se mexem. "Se tiver um trampolim, maravilha. Quem não tiver pode sempre pô-los aos saltos no sofá, organizar gincanas, ou escaladas de almofadas para os mais pequeninos, que ainda andam a gatinhar. Eles são muito resilientes e nós estamos lá, somos a principal fonte de segurança deles e é disso que eles precisam. Precisam sobretudo de nós." Mas se é verdade que os miúdos precisam de nós, também é sabido que muitos de nós precisam de trabalhar. Quão culpado deve sentir-se por deixá-los abusar dos ecrãs e dos telemóveis? Pouco. "Temos que ser flexíveis e baixar as nossas expectativas em relação a tudo. Sabemos que não devem ver ecrãs, mas sabemos que para trabalhar a dada altura vamos ter que pô-los a ver alguma coisa". Tente que o ecrã se transforme num objetivo o mais didático possível. Alguns exemplos: "Músicas para dançar, jogos de colorir ou de aprender palavras e puzzles".

As vacinas que podem ser adiadas – e as outras

Na semana passada houve, em média, menos 8.500 crianças vacinadas por dia. Tal como a Direção Geral de Saúde também já disse, a pediatra Joana Appleton Figueira recomenda que se cumpram à risca as vacinas do primeiro ano de vida. "Essas não convém adiar, são prioritárias. Não podemos arriscar voltar a ter mortes por tosse convulsa, como aconteceu há uns anos. Já se forem reforços se calhar podemos pensar em adiar dois ou três meses mas, mesmo assim, há alternativas: o que tentado sugerir é que os pais vejam se os centros de saúde onde costumam ir têm circuitos separados para casos suspeitos de Covid-19. Se tiverem, tudo bem, se for para ir ao centro de saúde e aguardar numa sala de espera comum se calhar é melhor ver se podem adiar um bocadinho."

O vírus não é uma fantasia. Diga a verdade, mas pare a tempo

A partir dos três anos, ou até um pouco antes, os miúdos já conseguem perceber alguma coisa do que se passa. O melhor é esperar que lhe façam perguntas, em vez de tomar a iniciativa de explicar tudo, defende Clementina Almeida. Até porque a dúvida pode ser só: por que é que não posso ir à escola? E se ouvir primeiro a pergunta adapta mais facilmente a resposta. "Obviamente que os mais pequeninos terão dificuldade em compreender os conceitos, mas pode explicar-lhes que existe um vírus que não conseguimos ver e que nos põe doentes, como acontece quando eles estão com febre. Se a meio da explicação a criança se vira e vai brincar é um sinal de que, por aquele momento, ficou satisfeita com a informação que lhe deu. Não vale a pena insistir nem acrescentar mais informação", defende a psicóloga. Também não serve de nada estar muito ansioso e ainda assim garantir que vai correr tudo bem. "Nós somos os correguladores das emoções dos nossos filhos. Costumo usar a metáfora do avião para explicar isto: quando passamos por alguma turbulência, se as hospedeiras estiveram tranquilas a distribuir os snacks, percebemos que não se passa nada de especial. Caso contrário, ficamos preocupados. Com os miúdos é igual: não adianta dizer para ter calma e que vai correr tudo bem se o meu corpo estiver a dar outros sinais. Eles vão ficar muito mais tranquilos por aquilo que nós não dizemos do que pela informação propriamente dita." Já no que diz respeito aos adolescentes, por exemplo, a Covid-19 pode ser "um momento muito privilegiado de educação para a vida em comunidade", argumenta Joana Appleton Figueira. "É preciso sensibilizá-los para a importância do que estão a fazer em prol da população mais velha, explicar-lhes que estamos a fazer mais pelo outro. Para eles o risco não é iminente e também é bom explicar isso, porque esta enorme alteração na vida deles pode gerar muita ansiedade."

Depois de tudo... ponha-os a dormir a horas

O mais importante não é a hora, mas sim existir uma hora e tentar manter uma rotina minimamente estável. "Não deve haver horários rígidos, como se estivessem com aulas, mas é importante fazer um esforço para garantir uma hora de deitar e de acordar minimamente saudáveis, e para ter algum tipo de horário, desde que seja regular", defende Joana Appleton Figueira. Se perceber que os miúdos estão a dormir pior, a fazer mais birras ou a resistir às sestas, tente avaliar o seu nível de ansiedade – pode ser a causa dos problemas. "Ninguém estava preparado para esta acumulação de tarefas", explica Clementina Almeida. "Temos que diminuir as nossas expectativas em relação a tudo – ser a trabalhadora perfeita ou a mãe perfeita, por exemplo – para aos poucos nos irmos adequando a esta nova realidade que pode durar alguns meses. O melhor é fazer um bocadinho de introspeção e aceitar as emoções que sentimos em relação à perda da vida como a conhecíamos. Quando não resistimos a esses sentimentos negativos lidamos melhor com eles."