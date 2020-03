Um pop up durante a quarentena entrega-lhe os melhores kebabs de Lisboa em casa

Há pouco mais de um mês, a cada fim de semana era uma agenda cheia de eventos pop up em Lisboa — projetos enpeciais que tomavam forma apenas por alguns dias e que, nesse tempo limitado, juntavam cozinheiros de diferentes restaurantes ou abriam uma loja inédita para vender o qua antes só se comprava online, por exemplo. Chegou a quarentena e o confinamento caseiro, mas isso não impediu que dois jovens restaurantes lisboetas se unissem para um desses eventos rápidos e únicos. Chama-se The Social Distancing Pop UP e junta o Queimado, de Shay Ola, ao East Mambo, de Bernardo Agrela, para lhe entregar kebabs em casa, sexta e sábado, na capital.Os kebabs de Bernardo Agrela são dos melhores da cidade — já o percebemos no ano passado, quando abriu em São Sebastião e consquistou o público também com as suas batatas fritas. É o rolo de pão pita recheado com carne, falafel ou camarões, a base deste menu pop up que se pode encomendar através do site do Queimado, sexta-feria e sábado (27 e 28 de Março). A estas receitas perfeitas para o take away, Shay Ola (um dos chefs emergentes da SÁBADO em 2019 ) junta a mão para a cozinha sobre o fogo — é numa grelha moderna e em sabores fumados que se foca o seu espaço, no Bairro Alto.O encontro destas duas cozinhas deu ao mundo receitas como pão de kebab com costeletas de porco grelhadas com glaze e kimchi, pão e kebab com camarões grelhados agridoce, com borrego picado, pepino e menta ou falafel. Ao aceder ao site, os pedidos são simplificados: só pode escolher entre dois menus. O primeiro menu tem um kebab, batatas fritas e uma bebida (€15,50); no segundo, acrescem as entradas — podem ser naan de queijo, pimentos padron grelhados ou hummus (€18,50). Ao almoço e ao jantar, só ficam a faltar as sobremesas.