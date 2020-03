As aulas presenciais foram suspensas há duas semanas. Desde então foram servidas dezenas de milhares de refeições diárias. Apenas esta quarta-feira foram servidas cerca de 8 mil refeições. As escolas continuarão a prestar este serviço durante as férias da Páscoa que começam já na próxima semana, 30 de março, explica o Ministério da Educação.O GOverno ainda não decidiu como irá decorrer o 3º período, estando essa decisão agendada para o dia 9 de abril.Durante a primeira semana em que os alunos portugueses ficaram sem aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus, as escolas de referência abertas serviram uma média de 5500 refeições por dia, de norte a sul do País, mas esse número aumentou, sendo servidos diariamente mais de 6.500 refeições, atualmente.As escolas estão a disponibilizar as refeições de diferentes formas, havendo alunos e encarregados de educação que recolhem a refeição embalada e a levam para casa ou alunos que consomem a refeição no refeitório da escola. Há também autarquias a entregar as refeições confecionadas pela escola em casa dos alunos.Os trabalhadores dos serviços escolares e os alunos mais carenciados (escalão A) têm, desde a passada semana, escolas disponíveis para os receber, no caso dos primeiros, e servir refeições, no caso dos segundos.