Rui Reininho: Éguas a perder de vista

"Uma pessoa, quando está aflita, até à santa da ladeira grita." Rui Reininho acabou de chegar a casa de um retiro de fim de semana, na Galiza, com meditação através da voz, taças e gongos orientais. Ao telefone, é com essa expressão popular que lembra a época em que se cruzou com este universo. "Andava com medo." De quê? "De tudo. De envelhecer, de deixar de viver com uma certa elegância", revela. 20.000 Éguas Submarinas é o novo disco de Rui Reininho, em que esta procura de "cura e apaziguamento" se torna criativa: ouvem-se as tais taças e gongos tocados pelo próprio e há laivos de ficção científica nas histórias e nos sintetizadores. Tudo para contar uma viagem visceral às profundezas do mar.