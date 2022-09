Hip-hop, rock, MPB: esta semana há concertos para todos os gostos

Hip-hop e arte urbana, fado no seu bairro ou a conexão luso-brasileira: não há motivos para faltar aos concertos desta semana no País, que apelam às mais variadas tendências musicais.

Santa Casa Alfama 23 e 24/9 • Alfama, Lisboa • €30 (diário); €40 (geral) O festival de fado regressa com uma homenagem a Max (na foto), por António Zambujo e convidados, Dulce Pontes a convidar Ricardo Ribeiro, além de Aldina Duarte, Jorge Fernando e Agir. O festival recebe ainda os espetáculos As Divas, com Alexandra, Lenita Gentil, Maria da Fé e Maria da Nazaré, Casa de Fado por A Tasca do Chico, e Em Casa d’Amália, com curadoria de José Gonçalez. d.r.