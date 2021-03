Novos estudos revelam capacidades impressionantes dos cães e gatos

Teresinha conta os dias para voltar às aulas presenciais – e às sessões de leitura para o cão. Durante uma tarde de confinamento, quebra a rotina em casa junto de Teddy, da raça pinscher, para mostrar à SÁBADO como lida com outro animal de companhia. A aluna de 9 anos fala pouco connosco, talvez por vergonha. Sofre de dislexia, problema que afeta 5,4% dos miúdos em idade escolar em Portugal. Mas está animada porque a escola básica de Santo António de Tercena abre-lhe, excecionalmente, as portas da biblioteca. À sua espera tem lá Branca, uma cadela de 4 anos com quem faz terapia.



A aula individual dura 45 minutos – não mais – para que a criança e o animal (treinado) não percam a concentração. Teresinha abre um livro, às tantas engana-se (lê "rato baboso" em vez de "guloso") e a cadela reage. A menina autocorrige-se. Não quer falhar perante a ouvinte de quatro patas, que recebe um biscoito da professora de ensino especial, Filipa Nunes. É pelo reforço positivo (alimento, voz, ou festa) que se treinam os cães que conseguem ajudar Teresinha – mas não só. Farejam a Covid 19 e outras doenças e aprendem palavras. No caso dos felinos, os estudos evidenciam que conseguem até imitar os donos. Cada vez mais atentos aos animais de companhia, inúmeros cientistas de todo o mundo – falámos com peritos portugueses, dos Estados Unidos, Hungria, Reino Unido e Turquia – tentam compreendê-los. Ponto prévio: são mais inteligentes do que se pensa.

CÃES