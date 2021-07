Os criadores que querem tornar os buldogues franceses saudáveis

São uma das mais populares raças dos últimos anos entre os donos de cães - para muitos, o buldogue francês é suprassumo canino. Mas quem não possua cães desta raça (e, talvez, mesmo quem os possua) pode não estar ciente de que são particularmente propensos a um grave problema de saúde.

Um resultado do cruzamento entre os toy bulldogs britânicos e os ratters franceses, estes animais foram especialmente seleccionados para serem braquicéfalos, um termo que designa a sua cabeça caracteristicamente achatada, explica Célia Palma, veterinária da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal - uma condição que "torna as suas fossas nasais mais estreitas".

Ao contrário de cães dolicocéfalos, que possuem focinho alongado, estes animais "têm os seios nasais atrofiados", o que faz com que não consigam respirar pelo nariz e "só com grande sacrifício respirem pela boca". Estas características, explica a veterinária, diminuem a qualidade de vida do bulldog francês: levam a que "tenha dificuldade em fazer exercícios", tornando-os menos saudáveis, e podem mesmo implicar a realização de operações corretivas.