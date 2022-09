Cães conseguem identificar o stress nas pessoas, diz estudo

Situações de stress provocam alterações no odor e assim que os animais detetam esta mudança de emoções.

Investigadores descobriram que os humanos produzem um odor diferente quando estão sob pressão, e por isso os cães podem farejá-lo. Embora estudos anteriores já tivessem sugerido que os cães podem captar as emoções humanas, possivelmente através do cheiro, permaneciam dúvidas sobre se eles poderiam detetar o stress e se isso poderia ser feito através do cheiro.