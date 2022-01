Cães com faro para a covid

Se um cão se sentar à sua frente enquanto espera para entrar num concerto, está tramado. É que este é o sinal que os animais, treinados para farejar a Covid-19, utilizam para indicar aos treinadores que encontraram um caso positivo.



Os concertos de bandas, como os Metallica ou Black Keys, já começaram a pôr em prática esta técnica. Os cães encontram vestígios do vírus e conseguem alertar se algum membro da equipa está infetado. Assim há menos probabilidade de terem de interromper uma digressão. Segundo a revista Rolling Stone, na turné do cantor norte-americano Eric Church vai haver cães para cheirar as máscaras das pessoas.



Além dos concertos, estes animais já são usados também em aeroportos e universidades. Kenneth Furton, investigador do Instituto Internacional de Investigação Forense da Universidade Internacional da Flórida (FIU), estuda o olfato canino há 30 anos e afirma que “os cães são 97,5% precisos na identificação do vírus”.