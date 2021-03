Acidente em Cabanas de Tavira: Crónica de um desastre anunciado

Uma embarcação capotou na travessia para a praia no verão passado. Os envolvidos no acidente acreditam que o problema é a competição pelo transporte dos turistas.

Naqueles instantes debaixo de água, a dois ou três metros da superfície, e preso pela mochila que trazia às costas, Paulo Ramos chegou a pensar: "Vou morrer aqui." Mas, apesar da angústia, não entrou em pânico e reagiu. Libertou-se da mochila e começou a nadar até à superfície. Não conseguiu logo à primeira. "Ainda bati numa superfície sólida, apercebi-me depois que era uma das embarcações que nos tinham vindo resgatar, e pensei: 'Estou fechado'", relata, com o sentimento de claustrofobia ainda presente. Já com o ar a escassear, manteve o sangue-frio para seguir de novo a luz e, finalmente, alcançar a superfície.



Não tem noção quanto tempo esteve debaixo de água, mas terão sido pelo menos uns dois ou três minutos. Quando saiu, já a sua família (mulher e filho, de 15 anos) e os restantes tripulantes tinham sido resgatados – o professor universitário foi o último. O acidente não deixou marcas físicas, apenas nódoas negras e esfoladelas, talvez uma costela partida (nunca confirmou); pior foi o trauma psicológico. Passados oito meses, ainda custa recordar. Persistem os pesadelos e a ansiedade. Também nunca chegaram a ser indemnizados pelos bens que perderam, a despesa ultrapassa os 7 mil euros (entre telemóveis, óculos com lentes progressivas e material de praia).

Paulo Ramos nunca pensou que aquela travessia tão familiar – que frequentam há bem mais de duas décadas –, e até aparentemente inofensiva, se tornasse num pesadelo. Chegaram a Cabanas de Tavira na véspera do acidente e aquele era o primeiro dia de praia das férias. Foi no domingo, 12 de julho de 2020. No regresso a casa, pelas 17h, embarcaram num barco cor-de-rosa, um aquatáxi (ligeiramente maior, e com mais capacidade, do que as restantes embarcações), para atravessar a Ria Formosa. Eram ao todo sete adultos e três menores, já adolescentes. Talvez por ser hora de ponta, e haver muita gente à espera para sair da praia de Cabanas, as portas da proa do barco não foram fechadas.