E se conseguisse perceber o que diz o seu gato?

Recorda-se do Doctor Dolittle? Avivamos-lhe a memória: o filme (o primeiro, que estreou ainda nos anos 90) conta a história de um médico de São Francisco, sério e respeitado pela comunidade. Numa noite, de forma acidental – ao atropelar um cão –, Dolittle descobre que tem um dom: consegue entender e falar com os animais. Quem nunca, na convivência diária com o seu animal de estimação, não quis o mesmo? Não seria bom perceber a razão pela qual o seu cão passa a vida a engolir-lhe as meias ou o que é que realmente significa o ronronar do seu gato?