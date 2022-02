O cérebro dos gatos encolheu e a culpa também é sua

A relação gatos-humanos tem cerca de 10 mil anos e oito mil de maior proximidade. Tudo começou por razões pragmáticas e, dizem os estudos, por iniciativa dos felinos: ao pé dos humanos havia ratos para comer e a aproximação interessava. As vantagens eram recíprocas: aos humanos também era útil haver quem ajudasse a controlar pragas.



E enquanto assim foi – com os gatos a começarem por fixar-se junto de comunidades de agricultores – os felinos mantiveram a maioria das suas características genéticas. Houve mudanças nas riscas e manchas de algumas raças, mas, durante muito tempo, apenas isso. Até que os felinos se deixaram domesticar a sério. E, com isso, o seu cérebro começou a encolher.