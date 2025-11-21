Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 12:20

Aprovada a divulgação dos ficheiros Epstein. E agora?

O Senado norte-americano aprovou um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça dos EUA a divulgar os arquivos do caso de Jeffrey Epstein, o magnata condenado por crimes de abuso sexual e amigo de Donald Trump. O jornalista da AP Michael Sisak explica o que está em causa.

