04 de dezembro de 2025 às 12:58

Reveladas imagens inéditas da ilha privada de Jeffrey Epstein

Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA divulgaram 14 fotografias e vídeos da ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. As imagens foram reveladas para aumentar a transparência na investigação, num momento em que aumenta a pressão para que sejam revelados todos os documentos do caso.

