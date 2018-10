Em Fevereiro de 1943, Joachim Rønneberg sabotou uma fábrica onde o regime nazi produzia o principal ingrediente para o desenvolvimento nuclear. Morreu este domingo, com 99 anos.

Em Fevereiro de 1943, Joachim Rønneberg liderou uma equipa de seis homens a sabotar uma fábrica norueguesa na região de Vemork, onde o regime nazi da Alemanha produzia água deuterada - o principal ingrediente para o desenvolvimento de uma bomba atómica. O plano viria, então, a frustrar o programa de pesquisa nuclear de Adolph Hitler.

O veterano norueguês, que se tornou num herói de guerra e representou um ponto de viragem na Segunda Guerra Mundial, morreu este domingo, com 99 anos. O movimento de resistência do qual fez parte entre 1941 e 1945 chamava-se Companhia Linge e realizava operações especiais com o intuito de minimizar os danos provocados pelos germânicos durante os cinco anos em que a Alemanha nazi ocupou a Noruega.





A missão de impedir a produção de água deuterada já havia sido tentada por outra equipa mas, na altura, o grupo destacado não conseguiu sequer chegar ao local, situado na cidade de Rjukan no sul da Noruega. Dezenas de soldados foram capturados e executados pelos nazis naquela que era a única fábrica no mundo capaz de produzir água pesada em grandes quantidades.

Até 1970, Joachim Rønneberg nunca comentou o seu feito, declarando que "apenas tinha cumprido a sua missão". Para tal, o herói norueguês teve de cortar um fusível em apenas alguns segundos e fugir por centenas de quilómetros entre montanhas cobertas de neve.

Nascido em Aalesund, fugiu com 23 anos para o Reino Unido após a invasão nazi em 1940. Aí, foi escolhido para liderar a Operação Gunnerside, onde juntamente com os membros da resistência norueguesa e assistência do Executivo de Operações Especiais do Reino Unido tinha como objectivo eliminar o fornecimento alemão de água deuterada.

Após a Segunda Guerra Mundial, Joachim Rønneberg tornou-se jornalista, alem de consciencializar os jovens sobre os perigos da guerra. Em reacção à sua morte, a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, descreveu o herói como "uma importante parte do movimento de resistência na Noruega".