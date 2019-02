O Holocausto, numa versão muito resumida, resultou na morte de pelo menos seis milhões de judeus e na perseguição e aniquilação sistemática deste povo, mas também a outros grupos considerados "indignos" como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, etc.





Em 1941, foi enviado para a Ucrânia, onde ganhou a distinção militar da Cruz de Ferro, Segunda Classe. Um ano depois, após salvar dois soldados alemães de um tanque a incendiar-se, recebeu a da Primeira Classe. Pouco depois, Mengele foi declarado incapaz para o serviço militar, após se ter magoado seriamente em ação perto de Rostov-on-Don, na Rússia.

Foi nesta altura que Josef Mengele recebeu a promoção de SS-Hauptsturmführer (capitão da SS) e tornou-se o médico responsável no campo de concentração de Auschwitz, na Polónia.

No campo, rapidamente o médico aparentemente passivo e amistoso, ganhou a alcunha de "anjo da morte" por ter o poder de decidir o que aconteceria com os prisioneiros: se seriam levados para as câmaras de gás, enviados para os trabalhos forçados ou transformados em cobaias para as suas experiências. "Mengele foi o mais sádico e cruel de todos. Como se estivesse a brincar de Deus, selava o destino dos prisioneiros que chegavam a Auschwitz. Enquanto uns seguiam para o campo de trabalhos forçados, outros eram mandados para as câmaras de gás", comenta o jornalista americano Gerald Posner, autor de Mengele - The Complete Story (2000), citado pela BBC.

No campo de concentração, Mengele dedicou-se, entre outros projetos, em descobrir se e como se podia manipular geneticamente uma mulher para esta ter gémeos (o nazi pensava que esta seria a forma mais rápida de conseguir redobrar a população alemã) e em encontrar uma forma de o corpo dos seres humanos ser capaz de resistir a temperaturas muitas baixas e assim resolver o problema dos soldados alemães que se despenhavam em aviões da Deutsche Lufthansa e morriam com o choque térmico.

O médico usou gémeos, anões e deficientes mentais e físicos como cobaias nas suas experiências macabras para tentar encontrar as soluções para os problemas referidos, entre outras coisas. Um destes testes consistia em mergulhar os prisioneiros em temperaturas negativas para observar como os corpos respondiam à mudança de temperatura fatal.





17 anos a viver no Brasil e a ouvir Strauss

Já no Brasil, onde chegou em 1961, Mengele assumiu a identidade de Peter Hochbichler e, pelo intermédio de Wolfgang Gerhard, um simpatizante do nazismo no país, conheceu o casal Geza e Gitta Stammer. O médico morou com o casal em Nova Europa, a 318 km de São Paulo.





Quando a relação com os Stammer chegou ao fim em 1975, o nazi viajou por várias cidades brasileiras, acabando por encontrar a sua última morada no bairro nobre de Brooklin, em São Paulo.

Nos últimos anos da sua vida, Mengele sofreu com a sua saúde frágil e queixava-se frequentemente de insónias, hipertensão e reumatismo.

Já instalado na na Estrada do Alvarenga, também em São Paulo, o médico recebeu a visita de um dos seus filhos: Rolf Mengele. Este quis ouvir a versão do pai sobre o que aconteceu na Alemanha e, anos mais tarde, contou em entrevista ao programa The Phil Donahue Show que o alemão nunca expressou remorsos ou culpa pelo que fez, justificando que estava só a cumprir ordens.

Acabou por morrer sozinho afogado na praia de Bertioga. O seu corpo terá sido enterrado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes, até a polícia alemã ter intercetado cartas dos Bossert para Hans Sedlmeier, um ex-funcionário da família Mengele, e ter descoberto o envolvimento do casal com o médico nazi.

O corpo de Mengele terá sido então exumado. Por circunstâncias pouco conhecidas, foi transportado para o Instituto Médico Legal de São Paulo, onde usado como material das aulas de medicina forense.



Só em 1985 é que um exame de ADN feito em Inglaterra confirmou que as ossadas do desconhecido usadas no Instituto Médico Legal eram de Josef Mengele, o médico nazi, onde permanecem até hoje, já que a família do alemão nunca aceitou os pedidos das autoridades brasileiras para repatriar os restos mortais.





